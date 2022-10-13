اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مساعدات إغاثية لـ 6.755 شخصًا من متضرري الفيضانات في باكستان
الخميس 1444/3/17 هـ الموافق 2022/10/13 م واس
إسلام آباد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية .
وجرى أمس توزيع 965 سلة غذائية و50 خيمه 2.440 ناموسية، استفاد منها 6.755 شخصا في منطقة دادو بإقليم السند .
وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان .
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