إسلام آباد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية .وجرى أمس توزيع 965 سلة غذائية و50 خيمه 2.440 ناموسية، استفاد منها 6.755 شخصا في منطقة دادو بإقليم السند .وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان .‏// انتهى //14:56ت م0125