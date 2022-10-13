القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعقد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جلسة مباحثات اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التي تزور القاهرة حاليًا، تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية.وأكد زكي خلال المباحثات ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية الدور الذي يمكن للإدارة الأمريكية القيام به في سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.ورحب الأمين العام المساعد بحسب بيان الجامعة بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، معربًا عن تقديره لما أبدته "ليف" من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية تجاه القضايا والأزمات العربية التي تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.// انتهى //14:57ت م0126