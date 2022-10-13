واشنطن 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسوقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اتفاقية قرض تنموي ميسر لتمويل مشروع إنارة طرق العاصمة بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، مع وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وتشمل الاتفاقية إنارة 70 كم من شبكة الطرق في مدينة بانغي عبر توريد وتركيب أعمدة إنارة وألواح طاقة شمسية وتوفير بطاريات تخزين وأجهزة تحكم ومصابيح خاصة بالإضاءة.ويهدف هذا المشروع إلى إنارة الطريق في العاصمة بانغي باستخدام الطاقة الشمسية كون استخدامها من التقنيات الصديقة للبيئة، وكونها طاقة نظيفة مستدامة تضمن توفير الإضاءة بأعلى مستوى من الكفاءة، إضافة إلى تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، وتخفيف معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.ويأتي هذا المشروع استكمالاً للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم مسيرة التنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ إذ قدّم الصندوق منذ عام 1985م خمسة قروض تنموية للإسهام في تمويل خمسة مشروعات إنمائية بقيمة تصل إلى حوالي 94 مليون دولار، في قطاعات النقل والزراعة والصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية، وذلك بهدف الإسهام في نمو جمهورية أفريقيا الوسطى.وتأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن وفد المملكة برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ويضم محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وعدد من المسؤولين، وسيناقش الوفد في هذه الاجتماعات الوضع الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وأزمات الأمن الغذائي التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة التغير المناخي.// انتهى //14:57ت م0128