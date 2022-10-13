الدوحة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.تسلم الرسالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرية، خلال لقائه اليوم مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بأمريكا إليزابيث شيروود راندال.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //14:57ت م0129