الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عبر الاتصال المرئي اليوم، الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور مبارك بن فلاح الحجرف وجميع الأعضاء.وأوضح معاليه في افتتاح أعمال الاجتماع، أن هذا الاجتماع في دورته الثامنة يأتي استمراراً للقاءات الدورية بين الدول الأعضاء للمضي سوياً للقيام بالمسؤوليات والمهام في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتطوير أعمالها والرقي بأدائها، مبيناً أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض جملة من الموضوعات، التي سيكون لها بالغ الأثر ــ بإذن الله ــ بما اتسمت به من عمق في النظر وتروي في الدراسة والمعالجة، ومن ضمنها موضوع مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به المملكة.وأكد المجتمعون أهمية تعزيز العمل الجماعي، ودعم التنسيق والتعاون فيما يحقق التكامل والترابط بين دول المجلس لتحقيق الرؤى النبيلة التي تهدف إلى الرقي بمجلس التعاون الخليجي وتحقيق تطلعات قادته ومواطنيه، وتعميق التواصل وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، وتحقيق ثلاث مرتكزات أساسية، هي نشر الوسطية والاعتدال الفكري لمكافحة الفكر المتطرف، وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المناط بهم، أضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم.وناقش الاجتماع مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية، واستكمال دراسة الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكافحة الإرهاب، وإقامة يوم عالمي للوقف الإسلامي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، وما يستجد من أعمال.// انتهى //15:07ت م0133