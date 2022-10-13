الجزائر 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 531 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن عناصرها بمن تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، أوقفت 131 مهربًا، وصودر منهم 21 مركبة و50 مولدًا كهربائيًا و29 مطرقة ضغط و19 طنًا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب .من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 400 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بشواطئ الجزائر، بينهم 293 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأشارت من جانب آخر إلى أن وحدات من الجيش ألقت القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بمدن الجزائر، وضبطت وحدات أخرى مسدسًا رشاشًا من نوع كلاشنيكوف بمدينة إدرار جنوب غرب الجزائر.// انتهى //15:11ت م0134