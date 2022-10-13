إسلام آباد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسقلَّد فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وسامَ "هلال باكستان" - أحد أهم الأوسمة المدنية للجمهورية -، تقديراً لجهود معاليه البارزة في نشر رسالة السلام التي يدعو إليها الإسلام، وفي مكافحة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه ديننا الإسلامي الحنيف، إضافةً إلى دوره العالمي في تعزيز الحوار والوئام بين اتباع الحضارات والأديان، من خلال المبادرات الدولية والزيارات الشخصية التي قام بها إلى مختلف دول العالم، ولقاءاته بمختلف القيادات الدينية الدولية.وجرى تسليم الوسام في حفلٍ رسميٍّ أقيم الاثنين الماضي - في القصر الرئاسي بإسلام آباد، بحضور عددٍ من الشخصيات الإسلامية وقادة الحكومة وأعضاء من البرلمان والسلك الدبلوماسي.ويعد وسام "هلال باكستان" ضمن أهم الأوسمة المدنية لجمهورية باكستان الإسلامية، ويُمنح من قبل رئيس الجمهورية تكريماً للشخصيات التي قدمت إسهامات إسلامية وإنسانية جديرة بالبروز والتقدير.// انتهى //15:32ت م0138