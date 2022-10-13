الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن مشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل، في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 31، الذي سيقام خلال الفترة 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر في المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا" بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني الفلكلورية من التراث السعودي.وتفتح الفرقة الوطنية السعودية والكورال عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب بمعهد الموسيقى العربي - أحد مسارح مهرجان الموسيقى العربية - بأغنية وطنية جماعية، ويليها مدلي غنائي لعدد من الأغاني السعودية الفلكلورية الوطنية التراثية والطربية والحديثة بمشاركة 16 من العازفين والكورال السعودي، لتعكس من خلالها الثقافة السعودية.وتهدف الهيئة الموسيقى من هذه المشاركة إلى تعزيز التبادل الثقافي الدولي، ونشر الثقافة الموسيقية السعودية، وتكثيف حضور القطاع الموسيقي في المحافل الثقافية الدولية المرموقة.// انتهى //16:24ت م0152