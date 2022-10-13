الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسطرح نادي الإبل مجال العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها أمام الغرفة التجارية بالرياض.وأبرم الطرفان اليوم مذكرة تفاهم بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، تصبّ في مستهدفات رؤية المملكة (2030) في الجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشارِكة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ووقع المذكرة الأمين العام المكلّف للمنظّمة الدولية للإبل مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل خالد العجمي، ومن جانب غرفة الرياض الأمين العام لغرفة الرياض ناصر أبوحيمد, للاتفاق على إقامة شراكة إستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل وتقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل، وبما يمكّنه من إنجاح أهدافه.ويسعي النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل معاً لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفـــرص الاستثمـــارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثا أصيلاً في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم, حيث التزما بتحقيق تعاون مثمر وبنّاء لتعزيز الشراكة بينهما في مجال شؤون نادي الإبل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة والمهرجانات التي ينظّمها النادي وكذلك مناسبات الغرفة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المشروعات المشتركة.// انتهى //16:48ت م0154