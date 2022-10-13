القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر687 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس "30 بنسبة 54ر0 % ليبلغ مستوى 74ر9853 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" الأوسع نطاقا بنسبة 44ر1 % لينهي تعاملاته عند مستوى 94ر2151 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 19ر1 % ليغلق عند مستوى 69ر3077 نقطة.// انتهى //16:49ت م0155