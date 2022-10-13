بغداد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستعرضت المنطقة الخضراء (الدولية) في بغداد لقصف صاروخي استهدف البرلمان العراقي، وأدى -بحسب قيادة عمليات بغداد- إلى إصابة أربعة عشر شخصًا بينهم عناصر أمن.وأضافت قيادة العمليات في بيان رسمي أن تسعة صواريخ كاتيوشا سقطت في مناطق مختلفة داخل وخارج المنطقة الخضراء، مما تسبب أيضا بأضرار مادية .وجاء القصف بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث يتنافس عدد من المرشحين على المنصب أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح وعبد اللطيف رشيد وكلاهما من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .// انتهى //16:49ت م0156