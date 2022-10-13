عنيزة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسدُشّنت في محافظة عنيزة اليوم الهوية الجديدة لسوق المسوكف التراثي.وتضمنت الهوية التي دشنها محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم بالمحافظة- التوجهات المستقبلية ومواكبة التطور التقني، كما أنها تُعبّر عن بداية مرحلة جديدة من تطور العمل في السوق، لتحقيق مستهدفات رؤية وأهداف المحافظة والمضي إلى آفاق واسعة، كما غُيّر مسمى نوعية السوق ليكون سوقا تراثيا بدلاً من مسماه القديم (السوق الشعبي).كما دشّن الموقع الرسمي لسوق المسوكف التراثي (www.mmu.sa)، للتعريف بالسوق وإيضاح أهدافه والاطلاع على تفاصيله، وتسليط الضوء على روزنامة الأنشطة والفعاليات وآخر المستجدات فيها والمعلومات المتاحة للعموم للحرفيين والأسر المنتجة.ووقّع السليم اتفاقية تطوير وحدة التحول الرقمي بين سوق المسوكف التراثي ممثلا بالمشغل مجموعة الحاجب السياحية وشركة إيزي تكنوليجز الأمريكية، التي ستعمل على إنشاء تطبيق رقمي للسوق وتفعيل تقنية الواقع المعزز فيه وتمكين رموز الاستجابة السريعة لمعروضات السوق وإمكانية التسوق للقطع التراثية من خلال التطبيق والاطلاع على روزنامة فعاليات وبرامج السوق.// انتهى //16:49ت م0157