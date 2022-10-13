إسلام آباد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم مع رئيس طاجكستان إمام علي رحمان على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة حالياً في كازاخستان.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وطاجكستان وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وأضاف أن شهباز شريف أكّد استعداد باكستان لوصول طاجيكستان إلى موانئها البحرية وخاصة كراتشي وجوادر لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية، كما شدد على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين باكستان وطاجيكستان في مجال النقل البري والروابط الجوية.// انتهى //16:50ت م0158