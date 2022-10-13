جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسبثّ المركز الوطني للأرصاد ممثلا بمركز جدة الإقليمي للاتصالات الأرصادية -في إطار السعي المستمر لتقديم خدمات ذات موثوقية عالية في مجال الأرصاد وتعزيزاً للدور الرائد الذي تقوم به المملكة في مجال الطقس والمناخ- أكثر من 171 مليون نشرة أرصادية للجهات المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2021م، فيما تجاوز عدد التحذيرات من الظواهر الجوية الحادّة مليون و800 ألف.ويُشارك المركز الوطني للأرصاد اليوم الجهات المعنية الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُوافق الـ 13 من أكتوبر من كل عام.ويُعد مركز جدة الإقليمي للاتصالات الأرصادية نقطة اتصال إقليمية معتمدة لتبادل معلومات الطقس والمناخ، وينبثق منه مركزين رئيسين، هما المركز الإقليمي للاتصالات ويقع تحت مظلة "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)"، ويقوم بتجميع وتوزيع نشرات الأرصاد الخاصة بأعمال التوقعات الجوية والمناخ، ويعدّ حلقة الوصل بين هيئات الأرصاد بدول مجلس التعاون واليمن، وبقية المراكز الإقليمية الأخرى حول العالم، فيما يُقدّم مركز المعلومات التشغيلية لخدمة الملاحة الجوية الذي تُشرف عليه "المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)"، خدمات تبادل المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط المكوّن من 14 دولة، وبين إقليم الشرق الأوسط والدول الأخرى حول العالم، والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران على مستوى المطارات أو الممرات الجوية، ويتم عن طريق دوائر الاتصال على مدار الساعة وبثها للمراكز الإقليمية الأخرى، والمستفيدين من القطاعات الحكومية الأخرى.ويعمل المركز ضمن منظومة الإنذار المبكر والعمل المبكر، التي تُعزز من قدراته وتحقق أهدافه للحد من المخاطر ومنع نشوء مخاطر جديدة، وفق مستهدفات ومؤشرات وأطر زمنية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للمشاركة في جميع الجهود لضمان توحّد الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية لإيجاد نسق عام يتم اتباعه، كما يحرص المركز -الذي يُمثّل أبرز الجهات التي تتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية- على العمل وفق إطار مؤسسي يحقق أعلى درجات التنسيق والمتابعة، وتقديم المعلومات الدقيقة التي تُسهم في تعزيز القدرات للحد من المخاطر والوقاية والتخفيف من آثارها والتعافي منها من منطلق الإنذار والعمل المبكر.يُذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث عُقد في مقر أمانة محافظة جدة، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمشاركة في أعماله من خلال تقديم ندوة عن دور الإعلام في أوقات الأزمات والكوارث التي قدّمها المتحدث الرسمي للمركز.// انتهى //16:50ت م0160