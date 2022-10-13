جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسرحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية" المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.وأشاد معاليه بالإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.// انتهى //17:19ت م0161