الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستنطلق غدًا منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات.ويستضيف الأهلي "المتصدر" برصيد (12) نقطة نظيره ضباء الذي يحتل المركز العاشر برصيد (7) نقاط على صالة وزارة الرياضة بجدة, وعلى الصالة نفسها تقام مواجهة الاتحاد "السابع" برصيد (8) نقاط والفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد (11) نقطة.وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة يلتقي الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد (9) نقاط والهلال "السادس" الذي يملك نفس الرصيد ويتقدم الأول بفارق التسجيل النقطي, وفي الأحساء على صالة نادي الفتح يلتقي العدالة "التاسع"برصيد (8) نقاط مع نظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (12) نقطة, ويستضيف السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد (8) نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (7) نقاط وذلك على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بلقاء أحد الذي يحتل المركز الرابع برصيد (10) نقاط، والأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (7) نقاط على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.// انتهى //17:21ت م0162