القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تشكيل رؤية شاملة وبناء إستراتيجية عربية متكاملة لمواجهة التحديات في المنطقة.جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة السلام العربي، الذي عُقد اليوم بمقر الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عضو المجموعة ، والمنسق العام للمجموعة سمير حباشنة.وقال أبو الغيط: إن التحديات الجسيمة التي تمر بها دولنا وإقليمنا العربي تقتضي شحذ الإمكانية العربية بكاملها، وحشد طاقة المجتمعات والدول إلى حدودها القصوى.ونوه بأن الجامعة العربية تُعلّق أملاً على مجموعة السلام العربي، بوصفها إسهاماً أصيلاً تشتد الحاجة إليه من أجل إنتاج الأفكار والمبادرات، وبوصفها مَدداً لا غِنى عنه للمجتمعات والدول العربية التي تحتاج إلى أصوات مختلفة وأفكار غير تقليدية".وأعرب الأمين العام للجامعة عن تطلعه لدور كبير لمجموعة السلام العربي في الاشتباك مع الواقع العربي بكل تعقيداته، وأيضاً بكل الفرص الكامنة التي ينطوي عليها.من جانبه قال الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد في كلمته أمام الاجتماع: إن هناك العديد من الأسباب التي دعت إلى التفكير في إنشاء مجموعة عربية للسلام في هذا الوقت، حيث مرت العديد من الدول العربية -ولا تزال- بموجة غير مسبوقة من الصراعات والنزاعات الداخلية والبينية، ولعل أكبر مثال لها اليوم اليمن وسوريا وليبيا والصومال وقبل ذلك لبنان والسودان والعراق.ولفت الانتباه إلى أن مجموعة السلام العربي -التي تدشن اجتماعها التأسيسي اليوم من بيت العرب- ستكون عوناً للجامعة العربية في كل ما من شأنه تحقيق السلام في الوطن العربي ونبذ الحروب بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة، مطالبا قادة الدول العربية أن يدعموا رسالة الجامعة بكل أنواع الدعم لتحقيق التضامن العربي.وتهدف مجموعة السلام العربي لنشر ثقافة السلام والقيام بمهمات وساطة نزيهة بين الأطراف العربية المتنازعة عبر الحوار وصولا لتسويات سلمية وتفاهمات سياسية بما يحفظ مصالح الجميع ولاسيما مصالح شعوبها وبلدانها والأمة العربية.// انتهى //17:51ت م0177