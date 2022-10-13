الدمام 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم برنامجها التدريبي الخاص بالتدقيق الداخلي على أنظمة الجودة لسفراء الجودة والتميز المؤسسي في جميع الوحدات الإدارية، التي استمرت ثلاثة أيام في الدمام.ويهدف البرنامج إلى تعزيز أهمية وجودة وفعالية نظم الجودة للتوافق مع متطلبات ومعايير نظام الجودة الأيزو 9001:2015 من خلال رفع كفاءة وفعالية نظام المراجعة الداخلية بتطوير آليات تطبيق وتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية والتركيز على دور المراجع الداخلي ومسؤولياته في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المراجعات الداخلية للنظام.يذكر أن أحد أهداف البرنامج تطوير مهارات سفراء الجودة والتميز المؤسسي من خلال إكسابهم السمات والصفات الخاصة بالمدقق الداخلي التي تعدّ من أهم الركائز في عملية تطوير النظام وتحسينه .// انتهى //17:58ت م0178