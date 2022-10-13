الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلن منظمو كأس العالم FIFA قطر 2022 مجموعة من الإجراءات لإدارة وتنظيم عملية النقل خلال البطولة، لضمان تجربة سلسة لجمهور المونديال، في ضوء التوقعات بتوافد مئات الآلاف من المشجعين من أنحاء العالم، لحضور فعاليات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في الدوحة لاستعراض استعدادات الجهات ذات العلاقة في دولة قطر خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022, حيث تطرق المنظمون إلى خيارات النقل والمواصلات المتوفرة لخدمة المشجعين القادمين إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي، والحافلات، ومترو الدوحة، وسيارات الأجرة، بهدف تسهيل وصول الجمهور إلى أماكن إقامتهم، وإلى مناطق الجذب السياحي في وسط الدوحة.وأوضح المدير التنفيذي للنقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطري المهندس عبد العزيز المولوي أنه جرى تأمين 37 محطة مترو لنقل الجهور إلى جميع الملاعب ومناطق الفعاليات، كما أن الحافلات ستُوجَد بشكل مستمر خلال مدة البطولة لتغطية الملاعب والمنشآت الأخرى, إضافةً إلى تزويد الجهمور بدليل التنقل الذي يشمل كل الخيارات والتفاصيل المتعلقة بالتنقل، كما أن خدمات النقل لذوي الإعاقة ستكون متوفرة في جميع وسائل النقل.وبدورها أكدت مسؤولة قسم أنظمة وسياسات النقل البري في وزارة المواصلات المهندسة نجلاء الجابر أن الوزارة قامت بالشراكة مع الجهات المختصة على تهيئة السبل الكفيلة بتحقيق تجربة مرنة بالنسبة للمستخدمين والسكان، من خلال العمل لتوسيع خيارات التنقل وتهيئة خيارات الاستدامة وربط مكونات شبكة النقل والتكامل فيما بين هذه المكونات ودراسة سبل ضمان المرونة والتكيف من خلال الإسهام في توفير متطلبات النقل، وعلى مستوى الشبكة تم تطوير شبكة نقل لرفع نسبة الطاقة الاستيعابية ومراعاة زيادة انسيابية الحركة التي تخدمها المشاريع المنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، إضافة لربط المدن والمناطق الحيوية واللوجستية بحيث يسهل الوصول والتنقل للملاعب وغيرها, وتوفير نظام النقل السريع بالحافلات والرابط بمدينة لوسيل وإستاد البيت، من أجل استكمال مسارات المترو، وكذلك تغطية المناطق بمحطات الحافلات، والعمل على تطوير سياسات التشجيع على استعمال وسائل النقل العام وتهيئة البنية التحتية الداعمة لذلك مثل تشغيل 8 محطات للحافلات تغطي مختلف المناطق، و4 مستودعات مجهزة ببنية تحتية داعمة للحافلات موزعة بين مناطق لوسيل والوكرة والريان والمدينة الصناعية، إضافة إلى تطوير 2400 موقف انتظار للحافلات على مسارات التشغيل، وتنفيذ 80 مسارا لخدمة حافلات البطولة إلى جانب 72 مسارا خاصا بالنقل العام وما يقارب 50 مسارا للمترولنك, والتركيز على تعزيز سبل الاستدامة في إطار السياسات التي تقوم بها وزارة المواصلات من بينها مشروع تطبيق مظلات الخلايا الشمسية في مستودع حافلات لوسيل الذي هو بصدد التدشين ويقوم بتوليد 4 ميغاواط من الطاقة النظيفة في اليوم الواحد إلى جانب تجهيز البنية التحتية بتوفير معدات الشحن الكهربائية العامة في مختلف المناطق, وبتطبيق إستراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة عبر توريد الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة ومعدومة الانبعاثات الكهربائية بحوالي 25 بالمئة أو ما يزيد من الحافلات خلال المونديال.// انتهى //17:58ت م0179