مكة المكرمة 17 ربيع الأول1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأقامت شركة وادي مكة العقارية معرض (الفرص الاستثمارية) بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في إدارة الاستثمار أمس بمقر شركة وادي مكة للتقنية معرض الفرص الاستثمارية بهدف طرح الفرص الاستثمارية العقارية المتنوعة في أصول وأراضي الجامعة إسهاماً في برنامج التخصيص ضمن رؤية المملكة 2030.و ألقى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية ووكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي كلمته التي استعرض خلالها دور وادي مكة للتقنية ممثلاً في شركة وادي مكة العقارية وتميزها بما تقدمه من خدمات تمكينية للأعمال وروادها، وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تسهم في تحقيق رسالتها في إثراء مجتمع المعرفة واقتصادها.وأفاد أن قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة تجاوزت المليار ريال، وتنوعت مساحات الفرص الاستثمارية ابتداءً من 15 مترا مربعا إلى 200 ألف متر مربع لتوائم مساحاتها قيام المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، منها المركز التجاري والشريط التجاري بواجهة جامعة أم القرى.من جانبه تناول رئيس لجنة الاستثمار بالجامعة ووكيلها للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري دور إدارة الاستثمار الفاعل في استدامة الإيرادات الذاتية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية جامعة أم القرى 2027 التي تهدف إلى تحسين تجربة الطالب من خلال إيجاد بيئة تعليمية جاذبة وخدمات ذات جودة عالية، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة والشركة في خدمة الجامعة ومنسوبيها وجعلها منطقة جذب لقاطني مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.و تجول المستثمرون والمطورون العقاريون بأرجاء المعرض؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة البالغ عددها 38 فرصة موزعة ما بين 8 فرص للاستثمارات الكبيرة و30 فرصة للاستثمارت المتوسطة والصغيرة، في مواقع مختلفة بالجامعة؛ ارتقاءً بالخدمات المقدمة في البيئة الجامعية التعليمية التقنية، والتجارية، والفندقية، إضافة إلى الترفيهية وخدمات الإعاشة.واختتم المعرض بتوقيع عقود 12 فرصة استثمارية متخصصة في أنشطة مختلفة تشمل: المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والنسخ والتصوير؛ تحقيقاً للأهداف المشتركة في تحسين تجربة الطالب، وقد أبدى أكثر من 200 مستثمر رغبته بالاطلاع على الفرص، فيما تم حجز 8 منها مباشرة في الساعة الأولى بعد المعرض.// انتهى //17:58ت م0180