جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" المقدمة من روشن وتستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر، على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبمشاركة 48 لاعباً من نخبة لاعبي القولف في العالم.وسيتنافس اللاعبون على 54 حفرة، بجوائز مالية تُقدر بـ 25 مليون دولار، حيث ستقام البطولة الأولى من نوعها بنظام يمزج بين الجانب الجماعي والفردي، يتم خلالها تقسيم اللاعبين إلى 12 فريقًا يضم كل منها أربعة لاعبين، مع احتساب النتيجة المسجلة من قبل كل لاعب بشكل جماعي لتحديد الفريق الفائز وبشكل فردي لتحديد صاحب أفضل معدل ضربات مع نهاية البطولة.وعدّ مدير التسويق والعلاقات العامة والسياحة في قولف السعودية تركي الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية البطولة استمرارا لنجاحات المملكة باستضافتها للعديد من البطولات العالمية، حيث أصبحت أحد أهم الدول التي تستضيف بطولات جماهيرية كبيرة, مما جعلها محط أنظار العالم.وأوضح الدوسري أن قولف السعودية لديها أجندات محلية ومتابعة من المجتمع السعودي, لذا نسعى في جولف السعودية زيادة ممارسين اللعبة، ونعمل على عدة برامج مع الهيئات والوزارات ذات العلاقة لإدخال لعبة القولف للمجتمع كوزارة التعليم من أجل تدريب المعلمين وفئة الأطفال الناشئة في اللعبة، ودعم المواهب وجودة الحياة، لافتاً النظر إلى أن قولف السعودية تعمل على أن تكون هذه الرياضة رافداً أساسياً للمشاركة في رفع الاقتصاد داخل المملكة، وأن تُصبح الرياضة أحد أسباب زيادة وجذب السائحين القادمين للمملكة لدعم السياحة في الداخل.// انتهى //17:59ت م0181