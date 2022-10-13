الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مبارتين، يلتقي في الأولى ضمك صاحب المركز الثاني عشر وأبها صاحب المركز العاشر، اللذان لا يملكان أي رصيد من النقاط وذلك على صالة وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ 4 عصراً ، يقود اللقاء يعقوب السبت حكما أولا وعبداللطيف العتيق حكما ثانيا وعبدالله آل دكين مسجلاً.ويحل في المباراة الثانية الوحدة صاحب المركز السادس بـ 3 نقاط ضيفاً على اليرموك صاحب المركز الحادي عشر دون أي رصيد من النقاط، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجازان عند الساعة الـ 4 عصراً ، ويقود اللقاء تحكيمياً محمد الحناكي حكما أولا ومنصور القحطاني حكما ثانيا وماجد خميس مسجلاً.وتُلعب يوم السبت مبارتان، الأولى بين الابتسام صاحب المركز الرابع بـ 6 نقاط، والهلال صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط في أقوى مواجهات الجولة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 4 عصراً، ويقودها تحكيمياً أمين الطريفي حكما أولا وعبدالعزيز الرميحي حكما ثانيا ونزار المشامع مسجلاً، وعلى الصالة نفسها عند الساعة الـ 6 مساء يلعب الخليج الذي يحتل المركز التاسع دون أي رصيد من النقاط والنصر في المركز السابع بثلاث نقاط، ويقود اللقاء تحكيمياً عبدالرحمن الدوسري حكما أولا وخالد الحديثي حكما ثانيا وعلي المدرهم مسجلاً .وتختتم مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد بلقاءين، يلعب في الأول الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس 3 نقاط، مع الفيصلي صاحب المركز الثالث 6 نقاط على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 4 عصراً ، ويقود اللقاء تحكيمياً عبدالرحمن ناصر حكما أولا وهاني سنان حكما ثانيا وعبدالله أمين مسجلاً، وعلى الصالة نفسها يلعب الأهلي صاحب المركز الأول 6 نقاط مع الترجي صاحب المركز الثامن 3 نقاط عند الساعة الـ 6 مساء، في مباراة يقودها تحكيمياً سعد اليحيوي حكما أولا ومحمد الهزيم حكما ثانيا وعبدالخالق الصبحي مسجلاً.// انتهى //18:09ت م0182