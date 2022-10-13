الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستتواصل يوم غد، منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة 6 مواجهات ضمن الجولة السادسة من عمر الدوري.وستنطلق المباريات عند تمام الساعة السادسة مساءً، عندما يتواجه فريق هجر مع نظيره فريق الثقبة على صالة نادي الفتح بالأحساء، وفي نفس التوقيت تجري ثلاث مباريات أخرى، حيث سيلعب الهداية مع النجوم على صالة نادي الصفا بصفوى، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف مواجهة الفيحاء مع العدالة، ويلعب الروضة على صالته بالأحساء مع متصدر الترتيب الفتح عند الساعة السادسة مساءً.وستختتم مباريات الجولة عند الساعة الثامنة مساءً بمباراتين، ستجمع الأولى فريق السلام والجزيرة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، فيما ستكون المباراة الأخرى على صالة نادي الروضة بالأحساء بين فريقا الجيل والخويلدية.// انتهى //18:15ت م0183