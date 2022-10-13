إسلام آباد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة في بيان اليوم أن الإرهابيين الخمسة كانوا في صدد تنفيذ هجوم إرهابي على نقطة أمنية في مدينة بيشاور، غير أن رجال الأمن المرابطين على تلك النقطة تمكنوا من التصدي للهجوم، واعتقال الإرهابيين الخمسة، وصادروا من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.وأضافت أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق المبدئي بالتورط في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن ومدنيين في الإقليم.// انتهى //18:17ت م0184