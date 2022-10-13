جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسسيحظى زوّار بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة المقدمة من روشن بتجربة مميزة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للحدث العالمي، الذي ينطلق غداً على ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 3 أيام.وتُنظم سلسلة ليف قولف ابتداءً من يوم غدٍ مسيرة حول ملعب ونادي رويال غرينز لمسافة 1.5 كيلومتر حتى منطقة الحفرة رقم 16، وذلك من أجل نشر الوعي حول سرطان الثدي بالتعاون مع جمعية زهرة وحملتها “Pink Lemon Movement” دعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي.وتأتي المبادرة تحت مظلة LIV to GIVE التي تعكس جانب المسؤولية المجتمعية لسلسلة ليف قولف وتهدف لدعم جميع المجتمعات المحلية في المدن المستضيفة لبطولات السلسلة العالمية.وستقدم البطولة مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار في قرية الجماهير الواقعة بالقرب من مسار الحفرة الأولى في الملعب، حيث ستتضمن منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب وتحديات ترفيهية وتعليمية متنوعة.وسيشهد الحدث العالمي -الذي يُعد أولى بطولات سلسلة ليف قولف في الشرق الأوسط في روزنامة هذا العام- مشاركة 48 من نخبة محترفي رياضة القولف، 4 منهم حصلوا على المركز الأول في التصنيف العالمي لرياضة القولف وهم: الأمريكي داستن جونسون، والإنجليزي لي ويستوود، والألماني مارتن كايمر، والأمريكي بروكس كيبكا.يُذكر أن جوائز هذه البطولة العالمية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي، وهي المحطة الدولية ما قبل الأخيرة في الموسم الافتتاحي المكوّن من 8 بطولات، حيث أقيمت المنافسات السابقة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تايلاند التي احتضنت أولى بطولات ليف قولف في القارة الآسيوية.// انتهى //18:21ت م0185