دبي 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستستعرض المديرية العامة للدفاع المدني ضمن مشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2022 محور الحماية المدنية لتعريف الزائر بمفهومها الذي يُعنى بحماية الأرواح والممتلكات عبر إجراءات متعددة تتخذها المديرية عبر مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة والمستخدمة في إدارة الأزمات والكوارث لمنع المخاطر قبل حدوثها.وعززت المديرية جهودها من خلال الاستفادة من الحلول التقنية لتعزيز الحماية المدنية بتدشين المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ المتمثلة مهمتها في بث رسائل تحذيرية باستخدام خدمة البث الخلوي، مصحوبة بنغمة مميزة إلى الهواتف المتصلة بشبكات الجوال المتنقلة لتحذير السكان وإبلاغهم بما يجب اتخاذه لسلامتهم وحمايتهم، وكذلك هناك مبادرة المنصة الرقمية للإنذار الآلي، التي تعمل على استقبال البلاغات الصادرة عن أجهزة الكشف الذكية للحريق (كواشف دخان الحريق), بحيث يتم ربط أنظمة الإنذار الآلي في المنشآت بالمنصة الرقمية بغرفة عمليات الدفاع المدني ليتم توجيه الفرق لمباشرة الحادث دون أي تدخل بشري في الإبلاغ بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للحوادث.وتبرز أيضًا ضمن الحلول التقنية طائرة الدرون لمباشرة الحوادث الكيميائية والإشعاعية، حيث زُودت بنظام المركبات الكيميائية الصناعية ونظام النظائر المشعة تعمل على رصد التسربات وإرسالها لغرفة العمليات لتحديد الإستراتيجية والتكتيك المناسب لمباشرة الحادث.وضمن مبادرات الدفاع المدني مبادرة "سلامتي" المختصة بإصدار التراخيص وتجديدها من خلال اشتراطات يلزم توفرها في المنشآت لتحقيق بيئة آمنة للمنشأة ومرتاديها.وفي إطار السلامة الوقائية أيضًا تنفّذ المديرية -من خلال دوريات الإشراف الوقائي- جولات متابعة ومراقبة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات وكفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحرائق وكذلك الكشف على المباني العالية و المواقع الحيوية حرصًا من المديرية على تحقيق أعلى معايير السلامة والحماية في عموم المنشآت.وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر عالم (أبشر) في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي حقَّقتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:22ت م0186