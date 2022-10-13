بريدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسرفع السائق السعودي يزيد الراجحي هامش صدارته للترتيب العام المؤقت لرالي القصيم 2022 إلى 10:35 دقائق، وذلك بعد تسجيله أسرع وقت في المرحلة الخاصة الأولى الشماسية، بطول 184 كيلومترًا اليوم.وأنهى المرحلة بتوقيت 1:39:22 ساعة، في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، يُعاونه الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس, فيما حقق سائق فريق حرس الحدود السعودي خالد الفريحي، ومساعده الفِرنسي سيباستيان ديلاوني ثاني أسرع توقيت، وينتقل إلى المركز الثاني في الترتيب العام، وفي المقابل كلّف خطاٌ ملاحي السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال بعض الوقت، وتراجع سائق فورد "أف 150 إيفو" إلى المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت للراليات خلف المشنّا الشمري الذي حل ثالثاً, وجاء السائق السعودي محمد التويجري في المركز الخامس في الترتيب العام، فيما تقدم السائق السعودي عبداللـه السند إلى المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة سيارات الرالي من الإنتاج التجاري"تي 2", في حين تصدّر السعودي صالح السيف الترتيب العام لفئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، متقدمًا بفارق 2:18 دقيقتين عن أقرب مُنافسيه في هذه الفئة مواطنته دانيا عقيل.وكانت مرحلة اليوم صعبةً على السائق السعودي أحمد الشقاوي، الذي أنهى المرحلة ثامنًا، فيما حقق السائق السعودي سعيد الموري وملّاحه الأردني عطا الحمود تقدمًا بفارق 15:43 دقيقة في صدارة ترتيب فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، عن أقرب مُنافسيهم، السائقة السعودية مها الحملي وملّاحتها السويدية آني سيل.وتقدَّم الدرّاج السعودي مشعل الغنيم إلى صدارة الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية، إذ بات يتقدَّم بفارق 20:45 دقيقة عن أقرب ملاحقيه، الدرّاج الأُسترالي مارتن تشالمرز، ونجح الغنيم من تسجيل أسرع توقيت على متن درّاجة "كاي تي أم"، في حين حصل مارتن على عقوبة زمنية أضافت ثلاث دقائق إلى توقيته، بسبب تجاوزه السرعة المحددة في مقطعٍ بسرعة محددة، ما أسهم في تعزيز تقدم مشعل، وأنهى فواز الطعيمي المرحلة ثالثًا.من جانبه تقدَّم الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي لصدارة فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، على متن درّاجة ياماها، حيث أنهى عبد المجيد المرحلة متقدمًا بأكثر من 13 دقيقة عن مواطنه عبد العزيز العطُوي، وبأكثر من نصف ساعة عن مواطنه هيثم التويجري، الذي تصدَّر الفئة بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية، حيث حصل عبد العزيز وهيثم على عقوبات زمنية لتوفيتهما المرور بنقطة مرور ولتجاوزهما السرعة المحددة في مقطعٍ بسرعة محددة.يُذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يشرف على تنظيم رالي القصيم وبحضور رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ، وبالتعاون مع وزارة الرياضية، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل تويوتا ، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وتُقام غدًا، المرحلة الخاصة الأخيرة بمسافةٍ أقصر، 123 كيلومترًا على مسارات تمتد جنوبي غرب بريدة باتجاه محافظة المذنب ، يسبقها مرحلة وصل طولها 54 كيلومترًا.// انتهى //18:25ت م0187