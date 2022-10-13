الرباط 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجامعة الجنرال لانسانا كونتي بجمهورية غينيا اتفاقية إنشاء كرسي البحث والتجديد البيداغوجي لتطوير التعليم العربي بالجامعة في كوناكري.وقع الاتفاقية افتراضيا اليوم كل من نائب المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد الإله بن عرفة، ورئيس الجامعة الغينية الدكتور منغا كيتا.ويهدف إنشاء هذا الكرسي -الذي يندرج في إطار برنامج التعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- إلى تعميق البحث العلمي والتربوي في قضايا اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة لانسانا كونتي، وفي عموم مؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي في غينيا.كما يسعى إلى تجويد مناهج ووسائل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في غينيا مع مراعاة الخصوصيات المحلية، وتعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها في سائر الجامعات الغينية.// انتهى //18:40ت م0189