كمبالا 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسانعقد في أوغاندا اجتماع وزاري طارئ حضره مسؤولون أفارقة في مجال الصحة العامة من ثماني دول ومنظمة الصحة العالمية؛ وذلك للتخطيط للتعاون عبر الحدود لمكافحة التفشي الأخير لفيروس إيبولا.وصرح وزراء الصحة الأفارقة الذين يحضرون الاجتماع رفيع المستوى أنهم يريدون من هيئات صحية إقليمية تشكيل فريق عمل أفريقي لتنسيق مواجهة إيبولا في القارة، مؤكدين أن هذا سيزيد من حالة التأهب والاستجابة لظاهرة التفشي الحالية، بالإضافة إلى الأوبئة الأخرى التي تصيب القارة.وفي نهاية الاجتماع أيد مسؤولو الصحة من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيريا ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا تدابير لمنع انتشار فيروس إيبولا عبر الحدود.وأدت حالات التفشي الأخيرة لفيروس إيبولا حتى الآن إلى مقتل 19 شخصًا في أوغندا، من بينهم أربعة من العاملين في مجال الصحة، كما انتشر الفيروس حتى الآن في خمس مناطق.// انتهى //18:59ت م0192