دبي 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستشارك المديرية العامة لحرس الحدود ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.وتستعرض المديرية في مشاركتها التعريف بالخدمات التي تقدمها بوابة زاول، وتتيح للمستفيدين إصدار تصاريح الإبحار ودخول الموانئ بشكل إلكتروني، والتعريف بنظام التعريف الآلي (AIS) الذي يقدم الحلول للتعرف على الوسائط البحرية، والكشف عن التهديدات من خلال المتابعة والتحليل في الوقت الفعلي وتوفير ملف معلومات رقمي كامل، إلى جانب التعريف بنظام ذكاء الأعمال المعني بتحويل البيانات المتوفرة إلى معلومات وتحليلها والتعريف بأنظمة المراقبة الحرارية.وتهدف المحاور المشاركة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //19:08ت م0193