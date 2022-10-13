الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، 264 فرضية بمختلف فروعها بمناطق المملكة خلال عام 2022م، ضمن خطتها العامة للاستعداد للكوارث والأزمات والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى تنفيذها لعدة تمارين مع عدد من الجهات الحكومية .وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبدالعزيز الصوينع، بمناسبة إحياء اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، أن الهيئة وضعت مجموعة من الخطط على مختلف المستويات، للاستعداد للكوارث والأزمات والتعامل معها وتقليل تبعاتها، كما وفرت مختلف أشكال الدعم التقني والفني لمساعدة منسوبيها على التعامل مع الكوارث باحترافية وكفاءة عالية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين .وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوفير جميع الإمكانات للاستعداد للكوارث والأزمات، هو إدخال أسطولها الإسعافي مجموعة من العربات المجهزة لمواجهة الكوارث والاستجابة النوعية، ومن هذه العربات، مركز القيادة المتنقل (الثريا)، وعربة الاستجابة للمواد الخطرة (سلمى)، وعربة الاستجابة التكتيكية (ضمك)، وعربة تموين المعدات (هداج), وعدد من العربات, مضيفا أن أسطول الهيئة حاليا بات قادرا على إدارة مختلف الحوادث النوعية بمختلف مستوياتها، مثل الأحداث التي ينتج عنها مواد إشعاعية أو كيمياوية أو بيولوجية، وكذلك الاستجابة للمخاطر الأمنية وأي أحداث تهدد سلامة المسعفين، كما يضمن الأسطول الإمداد والاستجابة للحوادث الجماعية، والتعامل مع الإصابات المتعددة ونقلها في وقت واحد .وأوضح المتحدث الرسمي أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أطلقت من بين دوراتها النوعية، دورة الاستجابة لكل المخاطر والكوارث AHDR ودورة الأزمات والكوارث، والتي استفاد منها منذ بداية العام وحتى أول أغسطس الماضي، ما يزيد على 685 متدرب بمختلف مناطق المملكة .وبين أن من أبرز الخطط التي تشارك بها هيئة الهلال الأحمر السعودي لموجهة الكوارث والحد من أخطارها، خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، التي تتعامل مع هذه النوعية من الكوارث التي تقع داخل أو خارج حدود المملكة، وتكون ناجمة عن أسباب عرضية أو أعمال تخريب أو أعمال عسكرية تستعمل فيها المواد المشعة والنووية .// انتهى //19:13ت م0194