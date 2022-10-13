الأمم المتحدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسدعا برنامج الأغذية العالمي العالم إلى العمل لتفادي وصول الجوع إلى مستويات قياسية مرة أخرى، إذ تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس نحو مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في بيان صحفي اليوم: إن العالم يواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة، "وكل المؤشرات تظهر أننا لم نشهد الأسوأ بعد".وأوضح أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة، مشيراً إلى أنه يمكن للأمور أن تزداد سوءاً ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.// انتهى //19:25ت م0195