جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة اليوم، اجتماعهم التاسع برئاسة رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك.وعُقدت ورشة عمل مشتركة على هامش الاجتماع، بهدف رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوفر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الإحصائية، كما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي، وتطوير العمل الجماعي لتحقيق الدعم والتنسيق الإستراتيجي في المجال الإحصائي.وناقش الاجتماع استمرار العمل على متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة أهمية التطوير المعرفي لمنسوبي الأجهزة الإحصائية، وتطوير مهاراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتفعيل سبل التعاون المشترك، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس.// انتهى //19:26ت م0196