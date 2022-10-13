الدمام 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنظم نادي الأحساء الأدبي بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين محاضرة عن الصحافة الورقية وتطوراتها، وذلك على مسرح النادي.وتناولت المحاضرة التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور تركي بن فهد العيار، مستقبل الصحافة الورقية ومدى الاهتمام بها وما يحيط به من توقعات في ظل التطور المتسارع للتقنية والانتشار الواسع للصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى رصد مؤشرات واهتمامات للقراء عبر البحوث العلمية والتحولات الجديدة في صناعة النشر الصحفي.بدوره أكد رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري أن النادي يهتم بتقديم العديد من المناشط النوعية والفعاليات والبرامج والدروات المتنوعة التي تلبي رغبات رواد النادي، مشيراً إلى أن النادي لديه شراكات متنوعة مع عدد من الإدارات الحكومية والخاصة بما يحقق التطلعات.// انتهى //19:28ت م0197