الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.// انتهى //19:41ت م0198