الرباط 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعاً بنسبة 0.9%، مسجلاً 11.556,43 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.29% ليستقر عند 930,96 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.5% مسجلاً 868,08 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للشركات نحو 198,34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 601,14 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:54ت م0201