الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر في البطولتين العربية وغرب آسيا للبليارد والسنوكر التي تستضيفها مملكة البحرين، حيث تنطلق البطولة العربية للبليارد والسنوكر في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، فيما تقام بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر ذاته، وذلك على مقر صالة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر في مجمع النادي الأهلي البحريني.وتغادر عصر غد الجمعة بعثة المنتخب السعودي إلى البحرين استعداداً للمشاركة، وتضم أعضاء الجهاز الفني المدربين منصور الخنفري وأحمد العنزي ومساعد المدرب عبدالرحمن العمار والإداري فهد المانع والموفد الإعلامي سلطان الجلمود.وكان الاختيار قد وقع على 15 لاعباً ولاعبة لهذه المشاركة التي تتضمن 9 منافسات في البلياردو و5 منافسات في السنوكر واللاعبين الذين اختيروا للمشاركة مع منتخب السنوكر، وهم: أيمن العمري وعبدالله العطياني " نادي الأهلي "، على الشمراني " نادي الشباب "، زياد قباني وعبدالملك المزيد " نادي الفرع " .واللاعبون الذين اختيروا للمشاركة مع منتخب البلياردو، وهم: سعد الدريس ويوسف الخليوي ونواف الشمردل " نادي الفتح "، أحمد آل جبار وعامر عسيري " نادي ضمك "، عثمان الزهراني " نادي وج "، خالد الغامدي " نادي القادسية "، فارس آل مدن " نادي مضر "، فيما اللاعبات اللاتي اخترن لتمثيل منتخب البلياردو هن: "ضحى الخضير، ندى الزهراني"، وتستقر بعثة المنتخب بفندق The K Hotel محل إقامة الوفود المشاركة.وتقام على هامش البطولتين دورة المدربين الدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر أكتوبر، ويحاضر فيها المحاضران الدوليان: السعودي منصور الخنفري والمصري وائل طلعت، ويشارك فيها 10 مدربين سعوديين هم: "بدر الحمدان، منصور الفرج، رضوان الشريف، إبراهيم عواجي، عوض القحطاني، عبدالرحمن العمار ، صلاح البقشي ، محمد العماني، محمد المقحم، سرحان القباني".// انتهى //20:24ت م0202