رياضي / ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الثالث لموسم 1444هـ
الخميس 1444/3/17 هـ الموافق 2022/10/13 م واس
بريدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثالث لموسم 1444هـ عصر اليوم بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة،
حيث تكوَّن الحفل من 6 أشواط، جاءت نتائجها على النحو التالي:
- الشوط الأول مفتوح الدرجات ( للخيل العربية ) ( سنتان وثلاث سنوات ) على مسافة 1200م وحققه الجواد ( مشعل الكتائب ) للمالك عبدالله العتيبي.
- الشوط الثاني إنتاج محلي ربحت من ( 0 إلى 2) ( 3 سنوات ) على مسافة 1400م وحققه الجواد ( نظر سلطان ) للمالك ماجد الجريفاني.
- الشوط الثالث على إنتاج محلي ربحت من ( 0 إلى 1) ( سنتان ) مسافة 1400م وحققه الجواد ( ياعجب) للمالك مازن الزيداني.
- الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( 3 سنوات فأكبر ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م وحققته الفرس ( عين التين) للمالك أسامة الدغيري.
- الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م وحققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري.
- الشوط السادس إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م وحققه الجواد (الأحمدان) للمالك أحمد العازمي.
وفي نهاية الحفل، توج المدير العام للميدان كأس الدعم الثالث لمالك الجواد (الأحمدان) أحمد العازمي.
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20:44ت م
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