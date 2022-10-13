بريدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثالث لموسم 1444هـ عصر اليوم بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة،حيث تكوَّن الحفل من 6 أشواط، جاءت نتائجها على النحو التالي:- الشوط الأول مفتوح الدرجات ( للخيل العربية ) ( سنتان وثلاث سنوات ) على مسافة 1200م وحققه الجواد ( مشعل الكتائب ) للمالك عبدالله العتيبي.- الشوط الثاني إنتاج محلي ربحت من ( 0 إلى 2) ( 3 سنوات ) على مسافة 1400م وحققه الجواد ( نظر سلطان ) للمالك ماجد الجريفاني.- الشوط الثالث على إنتاج محلي ربحت من ( 0 إلى 1) ( سنتان ) مسافة 1400م وحققه الجواد ( ياعجب) للمالك مازن الزيداني.- الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( 3 سنوات فأكبر ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م وحققته الفرس ( عين التين) للمالك أسامة الدغيري.- الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م وحققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري.- الشوط السادس إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م وحققه الجواد (الأحمدان) للمالك أحمد العازمي.وفي نهاية الحفل، توج المدير العام للميدان كأس الدعم الثالث لمالك الجواد (الأحمدان) أحمد العازمي.//انتهى //20:44ت م0204