بريدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساطمأنَّ صاحبُ السموُّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على صحة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة بريدة "سابقاً" الشيخ علي الربيش.جاء ذلك خلال زيارة سموِّه اليوم للشيخ علي الربيش المنوَّم حالياً بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.وسألَ سموُّه اللهَ تعالى أن يمنَّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.من جانبه، عبَّرَ الشيخ علي الربيش عن خالص شكره وتقديره لسموِّ امير القصيم على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن ذلك لايُستغرب من القيادة الحكيمة أيَّدها الله.//انتهى //20:51ت م0208