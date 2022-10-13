بغداد 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسانتخب مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم عبداللطيف رشيد رئيساً جديداً للبلاد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب.وخاض رشيد جولة ثانية من التصويت أمام منافسه برهم صالح بعدما أخفق المرشحون الـ41 في حصد العدد المطلوب للفوز بالمنصب من الجولة الأولى.وكلا المرشحين رشيد وصالح ينتميان إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بيد أن صالح فقط هو الذي نافس كمرشح رسمي باسم الحزب، فيما نافس رشيد كمرشح توافقي حظي بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف عديدة في الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية النيابية.وذكر مجلس النواب - في بيان- أن رشيد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل أن ترفع جلسته التي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس فقط.وأشار إلى أن رشيد حصد في الجولة الثانية والحاسمة 162 صوتاً مقابل 99 صوتاً لمنافسه صالح ليفوز الأول بالمنصب رئيساً للبلاد لدورة انتخابية كاملة.وكلَّف الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد مرشح الكتلة الأكبر محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور العراقي الذي نص على أن يكلِّف رئيس الجمهورية, مرشح الكتلة الأكبر خلال 15 يوماً.//انتهى//21:18ت م0209