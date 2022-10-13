دبي 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستفاعلَ زوَّارُ جناحِ وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي مع "العرضة السعودية" التي قُدمت من خلال مقطع مرئي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بالتقاط الصور التذكارية وتصوير الفيديو في تعبير عن إعجابهم بالعروض المقدمة.ويأتي ذلك في إطار تسليط الضوء على أصالة "العرضة السعودية" التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتضمَّن احتفاء الجناح بالرقصة التاريخية تقديمَ نبذة عن هذا الفن التراثي العريق.//انتهى//21:50ت م0212