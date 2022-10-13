جيزان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسهَنَّأَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بمناسبة حصول جامعة جازان على مركز متقدم عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات لعام 2023م، وتحقيق المرتبة 401 - 500 على مستوى جامعات العالم، والمرتبة الـ 7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، في تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2023م.وأكدَ سموُّه أن حصولَ جامعة جازان على مركز متقدم عالمياً في تصنيف التايمز يعدُّ تتويجاً لدعم ورعاية واهتمام خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده -حفظهما الله-بالتعليم بجميع مؤسساته، لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان،كما يعدُّ إنجازاً يضاف إلى إنجازات الوطن في العهد الزاهر، مشيداً بجهود الجامعة في مواصلة عمليات التخطيط والتطوير واعتماد الجودة في عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية، وتميزها في خدمة مجتمعه؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في أداء رسالتها ودورها التنموي في بناء الإنسان والمكان، بما يحقِّق مستهدفات رؤية السعودية 2030، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع لمواصلة التطوُّر والتميُّز محلياً ودولياً.//انتهى//22:05ت م0214