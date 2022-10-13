الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسيقيمُ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في الإمارات، خلال المدة من 20 إلى 31 أكتوبر؛ استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، المقرر إقامتها مطلع نوفمبر المقبل في جدة.واستدعى المدير الفني سعد الشهري 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، محمد العبسي، أسامة المرمش، بندر درويش، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطيري، ريان حامد، حمد السياف، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، فيصل الغامدي، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، هزاع الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، تركي المطيري، محمد مران.الجدير بالذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 ستقام خلال المدة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة،بمشاركة منتخبات البحرين، الكويت، قطر، عُمان، سوريا، ولبنان، إلى جوار المنتخب السعودي المستضيف، في حين من المقرر أن تُجرى مراسم القرعة يوم الخميس المقبل.// انتهى //22:17ت م0219