كوتونو 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسقُتِلَ ثمانيةُ مسلحين اليوم في مواجهة مع الجيش البينيني بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع التوغو وبوركينا فاسو.وأفادَ الجيش البينيني أن القوات الحكومية أحبطت هجوماً للمسلحين الذين حاولوا التسلُّل إلى موقعه في ماتيري وقتلت ثمانية إرهابيين على الأقل.وأضافت أن بقية الإرهابيين حاولوا مهاجمة موقع قريب لقوات الجيش في النواري بمنطقة الدساري حيث تمكن الجيش من تحييدهم.//انتهى//22:19ت م0221