القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البديراليوم, نائب وزير الإسكان المصري الدكتور السيد إسماعيل وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الـ (87).وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال الإسكان.وعلى صعيد متصل قام المهندس البدير بزيارة اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع خلالها والوفد المرافق له لشرح تفصيلي من رئيس جهاز العاصمة المهندس شريف الشربيني لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة، وحجم الاستثمارات بالعاصمة.// انتهى //22:28ت م0222