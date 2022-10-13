دبي 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسزارت معالي وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة حصة بو حيمد، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.وتهدف المحاور إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.//انتهى//23:05ت م0231