الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن موسم الرياض 2022، المقرر افتتاحه 21 أكتوبر الجاري يضم أكثر من 8500 يوم فعالية وتجربة في 15 منطقة, تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي مخصص لها، حيث يحتوي على 252 مطعمًا ومقهى، و240 متجرًا، وعروض ألعاب نارية يومية، إضافةً إلى 8 عروض عالمية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا طوال أيام الموسم.وتضم فعاليات الموسم 108 تجارب تفاعلية، و 7 معارض عالمية، ومباراتين عالميتين، ونزالات WWE، و 17 مسرحية عربية، إضافةً إلى عدد من الفعاليات والعروض المتنوعة في مختلف مناطق الموسم المنتشرة في العاصمة الرياض.وتتمثل مناطق موسم الرياض 2022، في كل من "بوليفارد وورلد"، و"بوليفارد رياض سيتي"، و"ونتر وندرلاند"، إضافةً إلى مناطق"المربع"، و"سكاي رياض"، و"فيا رياض"، و"رياض زوو"، و"لتل رياض"، و"ذا جروفز"، و"إماجينيشن بارك"، و"حديقة السويدي"،و"سوق الزل"، و"قرية زمان"، و"فان فاستفال"، و"واجهة الرياض".ويقدم الموسم، مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.// انتهى //23:16ت م0235