الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساختتمت - اليوم - فعاليات تصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير دسوقي ومعالي المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد طاهر.وحقق الميداليات الذهبية ثمانية فرق من أصل 100 فريق تأهلوا من خلال التصفيات التي أقيمت في 18 مدينة وبعدد 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة.وكانت التصفيات الأولية شهدت مشاركة 438 فريقا و 1176 طالبا وطالبة في الفئات الحضورية، و 1789 فريقا 11342 طالبا وطالبة في الفئة الافتراضية، وبإشراف 427 مدرباً ومدربة في الفئات الحضورية، و3504 مدربين ومدربات في الفئة الافتراضية، وبتواجد 416 حكماً.وتهدف التصفيات إلى إلهام أجيال المستقبل من العلماء والمهندسين والمخترعين وتحسين كفاءاتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.يذكر أن الفرق الثمانية الفائزة تأهلت مباشرة للمشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت على مستوى العالم والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل في مدينة دورتموند الألمانية.// انتهى //23:19ت م0236