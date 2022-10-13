الجزائر 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة لجيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وذلك هامش انعقاد الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة في الجزائر، الذي يهدف إلى التعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء.وأكد الرئيس تبون في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية, دعم بلاده في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ورفض التدخل الأجنبي، وتشجيع الحوار الوطني، والحفاظ على وحدة الأراضي وانسجام الدول.ودعا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في المنطقة طبقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة، لاسيما تقديم المساعدة لدول الساحل، وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الحلول الذاتية الكفيلة بتذليل الصعاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد أحد الأسباب العميقة والحقيقية لتدهور الوضع الأمني بالمنطقة.وتتنضمن الدورة التوقيع على مشاريع نصوص قانونية جديدة ومناقشتها، وتبادل وجهات النظر والتقييمات حول الوضع الأمني السائد في المنطقة.// انتهى //23:21ت م0237