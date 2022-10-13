الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستنطلق ضمن موسم الرياض 2022، فعاليات معرض الأنمي السعودي في الـ 27 أكتوبر الجاري بمنطقة واجهة الرياض، حيث تضم أكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، تحتوى كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي المهتمين بعيش أجواء شخصياتهم وأنمياتهم المفضلة.ويقدم المعرض لزواره عروضًا يومية، تضم أحدث أفلام الأنمي في قاعة صممت خصيصًا لمشاهدة الأفلام، إضافةً لمسرح العروض الحية الذي يؤدي فيه مشاهير الأنمي عروضًا مقتبسة من حفلات غنائية وحوارات ومناقشات مع منتجي الأنمي والممثلين الصوتيين، بجانب عروض ومسابقات الكوزبلاي المتعددة.ويتيح المعرض لزواره إثراء تجربتهم من خلال الاستمتاع بالوجبات اليابانية، من خلال عدة مقاهٍ ومطاعم، إضافةً لزيارة متجر الأنمي الذي يوفر سلعًا ومنتجات أصلية مختلفة لشخصيات الأنمي المتعددة.وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام، ويفتح أبوابه يوم الخميس أمام الزوار بدءًا من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، فيما يستقبل الزوار يومي الجمعة والسبت من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة.ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا من التفرد والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم، ويمكن حجز تذاكر المعرض عبر الرابط التالي: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=575 .// انتهى //23:28ت م0238